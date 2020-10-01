«Ростелеком» обеспечил скоростным интернетом 364 социально значимых объекта Хабаровского края

Подключение СЗО. Фото: Предоставлено

Среди подключаемых объектов: органы государственной власти и местного самоуправления, школы, учебные заведения среднего профессионального образования, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, пункты полиции, пожарные части и посты, отделения Росгвардии.

- В 2019 году в рамках нацпроекта доступом ко всемирной паутине были обеспечены 163 социально значимых учреждения. В этом году современные линии связи были построены еще до 201 объекта. Таким образом, сейчас доступ в интернет обеспечен в 364 социальных учреждениях. А к концу 2021 года их общее количество вырастет до 626. Скорости, на которых оказываются услуги, утверждены на федеральном уровне, - подчеркнул и.о. министра информационных технологий и связи Хабаровского края Алексей Гусев.

По проекту современные линии связи будут проложены до таких труднодоступных и отдаленных населенных пунктов края как: п.ст. Форель Амурского района, п. Шумный Вяземского района, с. Новоильиновка Комсомольского района, п. Среднехорский, п. Солонцовый района имени Лазо, с. Владимировка, п. Херпучи района имени Полины Осипенко, с. Тахта и п. Тыр Ульчского района с. Улика-Национальное Хабаровского района и других.

Региональный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ» в Хабаровском крае стартовал в 2019 году. По условиям государственного контракта до конца 2021 года компания «Ростелеком» подключит к высокоскоростному интернету 626 социально значимых объектов региона. Построенная инфраструктура позволит создать конкурентоспособную сеть передачи, обработки и хранения данных в крае, в также автоматизировать основные социальные проекты.

- Пандемия внесла множество изменений в нашу обычную жизнь, а переход на дистанционный режим работы и учебы в очередной раз показал, насколько важен скоростной интернет. Несмотря на длительные карантинные меры, реализация проекта в крае продолжалась с соблюдением всех требований безопасности и была завершена в срок. Тотальное подключение социальных учреждений к скоростному интернету открывает путь ко многим возможностям. Для отдаленных медицинских учреждений - это дистанционная запись пациентов на прием, организация сеансов видеосвязи с коллегами из региональных и федеральных клиник; для образовательных учреждений - возможность проводить онлайн-занятия; для органов государственной власти - оперативность в обмене документацией и работе с порталом государственных услуг, - прокомментировала Елена Хитрова, директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».