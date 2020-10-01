В Хабаровском крае обсудили улучшение делового климата Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае обсудили улучшение делового климата. Совещание провел врио губернатора Михаил Дегтярев. Предприниматели региона рассказали, что число проверок растет год от года. По данным Агентства стратегических инициатив, подобная ситуация характерна для всей страны, а не только для Хабаровского края.

- Больше всего нареканий по проверкам у бизнес-сообщества к налоговой службе, таможне и Роскомнадзору, то есть не к местным, а именно федеральным контролирующим органам. По итогам 2017 года Хабаровский край попал в ТОП-20 национального рейтинга. Если бы не показатель административного давления со стороны федеральных структур, регион вполне мог быть и в 10-ке лучших, - заявила руководитель дальневосточного представительства АСИ Ольга Курилова.

Со своей стороны Михаил Дегтярев заметил, что в 2019 году Хабаровский край был на 4 месте среди всех российских регионов, то теперь на 27. Давление усилилось. Растет число запрашиваемых документов непредусмотренных законом, общее число проверок. Такая ситуация говорит о необходимости кардинального изменения подхода к работе с бизнесом в части контрольно-надзорной деятельности.