В Хабаровском крае отметили День пожилого человека Фото: Вячеслав РЕУТОВ

В Хабаровском крае отметили День пожилого человека. В праздничном мероприятии принял участие Михаил Дегтярев, врио губернатора региона. Гости события из Хабаровска, Хабаровского, Вяземского и имени Лазо районов собрались в краевом центре для людей «серебряного» возраста.

Сейчас в крае проживает 312 тысяч человек пожилого возраста. Из них 2 772 ветерана Великой Отечественной войны, 3 763 ветерана военной службы и 82 950 обладателей звания «Ветеран труда».

- Нам нужны ваш богатейший жизненный опыт и приобретенная с годами мудрость. Наша задача сделать так, чтобы жизнь ваша становилась лучше, чтобы люди не чувствовали себя «лишними». Вы по праву заслужили поддержку и внимание со стороны государства и правительства Хабаровского края, - сказал Михаил Дегтярев, обращаясь к гостям торжества.

Отметим также, что для поддержки людей пенсионного возраста в краевом бюджете ежегодно закладывают более трех миллиардов рублей. Социальные услуги в разных формах получают 25 тысяч пожилых граждан.