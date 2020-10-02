Обстановка в Хабаровском крае на 2 октября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 2 октября, в Хабаровске без осадков, вечером небольшой дождь, ночью +4 +6, днем +15 +17, ветер восточный 5-10 м/с. На юге региона местами небольшие дожди, ночью +3 +9, днем +12 +18, ветер восточный, юго-восточный 9-14 м/с. В центральных районах преимущественно без осадков, ночью 0 +8, днем +10 +18, ветер восточный, северо-западный 5-10 м/с. На севере края преимущественно без осадков, ночью 0 +5, днем +7 +17, ветер различных направлений 2-10 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае общее число заболевших коронавирусом 12158. Из них выздоровели 9769, скончались 104. За последние сутки выявили 79 новых случаев заражения.