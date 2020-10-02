Сотрудники инфекционного госпиталя в Хабаровске сделали прививки от коронавируса Фото: Правительство Хабаровского края

Сотрудники инфекционного госпиталя в Хабаровске сделали прививки от коронавируса. Вчера, 1 октября, вакцинацию прошли 13 медработников. Им ввели вакцину «Спутник-V», разработанную и выпущенную специалистами национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

- Все наши сотрудники - добровольцы. Как только мы объявили в больнице, что медработники будут привиты от коронавируса, эти самые люди и записались на вакцинацию. Все они допущены, противопоказаний для введения вакцины нет, - сообщила Елена Дмитриева, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи КГБУЗ «Городская клиническая больница №10».

Со своей стороны Евгений Никонов во время встречи с медработниками заверил, что вакцина прошла регистрацию и не вызывает серьезных побочных действий. Он также порекомендовал в ближайшие дни соблюдать строгий масочный режим. На пятницу, 2 октября, запланировали вакцинацию сотрудников скорой медицинской помощи в поликлинике горбольницы №10.