Жителей ЕАО атакуют сезонные заболевания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ЕАО отмечают рост заболеваемости сезонными заболеваниями. Специалисты связывают это в том числе с несоблюдением масочного режима. Маски необходимо надевать в общественных местах, а именно в магазинах, кафе, ресторанах, общественном транспорте.

Как отметил заместитель начальника УМВД России по ЕАО Владимир Карачун, административные протоколы составили в отношении 3178 граждан. Из них более 300 заплатили штраф. Общая сумма взысканий превысила 406 тысяч рублей.

Отметим также, что работники магазина имеют право отказать клиентам в обслуживании, если у последних отсутствует маска. К слову, в регионе пока не рассматривают вопрос ужесточения существующих ограничений. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства ЕАО Дмитрий Братыненко.

Жителей региона призывают соблюдать противоэпидемические меры. Это поможет минимизировать риски распространения коронавируса.