Тест на устойчивость в трудных жизненных ситуациях пройдет молодежь в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тест на устойчивость в трудных жизненных ситуациях пройдет молодежь в Хабаровском крае. Школьники и студенты смогут поучаствовать в нем анонимно и исключительно по собственному желанию. Опрос пройдет с 1 по 30 октября.

- В социально- психологическом тестировании, которое пройдет онлайн, смогут поучаствовать дети в возрасте от 13 до 18 лет. В нем примут участие все общеобразовательные школы края, 27 профессиональных образовательных организаций и 13 вузов, - рассказали в региональном минобре.

Отметим, что методика не дает заключений о наркотической или иной зависимости респондента. Тест выявляет степень психологической устойчивости человека в трудных жизненных ситуациях. И чем откровеннее ответы респондента, тем точнее получается результат. Всем желающим получить более подробную информацию по результатам теста, можно лично обратиться за разъяснением к психологу образовательной организации. Подробнее на сайте ведомства.