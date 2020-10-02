Лесные хозяйства Хабаровского края получили новые тягачи Фото: Управление лесами правительства Хабаровского края

Лесные хозяйства Хабаровского края получили новые тягачи. Три машины доставили в регион в рамках нацпроекта «Экология». Их передадут в лесничества Советской Гавани, Амурска и села Троицкое в Нанайском районе.

- С помощью тягачей лесоохрана доставляет к местам тушения пожаров бульдозеры, тракторы и другую технику. Тяжелая спецтехника используется очень интенсивно и быстро изнашивается, поэтому ее регулярно нужно обновлять, - отметили в краевом комитете лесного хозяйства.

Напомним, в этом году в регион также привезли пять тракторов «Беларус», два бульдозера ЧЕТРА, 28 грузовых патрульных УАЗов и 10 снегоболотоходов для доставки пожарных и оборудования в труднодоступные места. К слову, до конца года в регион привезут 65 единиц спецавтотранспорта. Речь идет о снегоходах, полуприцепах, вахтовых автобусах.