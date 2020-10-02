В ЕАО организуют дополнительные кабинеты неотложной помощи Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ЕАО организуют дополнительные кабинеты неотложной помощи. Это необходимая мера в связи с сезонным подъемом заболеваемости. Эти и другие вопросы обсудили накануне во время совещания с руководителями областных учреждений здравоохранения и органов власти правительства области.

- Участники встречи рассмотрели проблемы, возникшие в связи с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ и распространением коронавирусной инфекции. Также они обсудили меры по диагностике и лечению больных, зараженных COVID-19, в этих условиях, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

По итогу совещания решили организовать дополнительные кабинеты неотложной помощи больным с температурой, сформировать дополнительные, в том числе фельдшерские, бригады для оперативного обслуживания вызовов. Руководству детской больницы рекомендовали сформировать спецбригаду по обслуживанию вызовов к ковидным больным и контактным. Возобновит работу ковидный госпиталь на базе Облученской районной больницы.