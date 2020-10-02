Причинами ДТП с розливом азотной кислоты в котором пострадали три человека занялась прокуратура Комсомольска

Канистры врезались в следующий по встречной полосе автомобиль Nissan AD, в котором находилось три человека, предположительно семья. Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Три человека, пассажиры и водитель автомобиля Nissan AD пострадали в ходе аварии, случившейся сегодня около половины третьего на Северном шоссе в Комсомольске-на-Амуре.

- Из автомобиля КАМАЗ – 53213, по не установленным пока причинам на полном ходу выпали канистры с азотной кислотой, - рассказала Анна Исаева, старший помощник прокурора края по взаимодействию со средствами массовой информации. – Канистры врезались в следующий по встречной полосе автомобиль Nissan AD, в котором находилось три человека, предположительно семья.

По сообщению ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, из-за маневра неустановленного характера повреждения получили семь канистр с азотной кислотой. Грузовик принадлежал «Оловянной рудной компании». Общая площадь разлива составила около двухсот квадратных метров.

- В результате наезда на емкости на проезжей части ожоги кислотой получили водитель и два пассажира легкового автомобиля в возрасте около 32-33 лет, - прокомментировала Екатерина Потворова, пресс-секретарь ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и ЕАО. - После осмотра бригадой «скорой помощи» они были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

Пострадавшие госпитализированы с травмами разной степени сложности. Прокуратура Города юности начала проверку происшествия. Оценки ждут действия организации по перевозке опасных и ядовитых веществ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.