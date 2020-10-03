В Хабаровске в мусорном контейнере найден новорожденный ребенок

Скорее всего, это были т.н. криминальные роды на квартире - женщина могла не состоять на учете по беременности. Фото: скриншот видео из соцсетей

Как подтвердил наш источник в правоохранительных органах, в Хабаровске в контейнере на мусорной площадке во дворе многоквартирных домов обнаружен труп новорожденного.

Тело ребенка около часа дня нашел местный житель, когда пошел выносить мусор. Он совершенно случайно бросил взгляд в контейнер и заметил что-то подозрительное. Осознав, что это младенец, он вызвал полицию.

Иной информации пока нет. Причины смерти малыша установят судмедэксперты, главная задача сейчас - выяснить, родился ли он мертвым либо смерть насильственная. Полиции предстоит найти женщину, родившую этот ребенка, и выяснить все обстоятельства произошедшего.