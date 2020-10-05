Хабаровские юнармейцы высадили аллею памяти Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Хабаровские юнармейцы высадили аллею памяти в рамках патриотической акции «Женское лицо Победы». Усилиями молодежи новое место жительства в сквере «Город воинской славы» получили 30 кустов сирени. Они будут напоминать о ветеранах-женщинах и труженицах тыла, участвовавших в Великой Отечественной войне с 1941 по 1945 год.

- Ветераны-женщины помогали девушкам-участницам акции, делились с ними воспоминаниями о том прошедшем, но не забытом времени. Участницы войны рассказывали, как защищали Родину с оружием в руках, наравне с мужчинами, работали в тылу ради одной всенародной цели - победы над фашистами, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Отметим также, что вскоре возле каждого посаженного куста сирени появятся и памятные таблички с женскими именами, в честь которых они и были посажены.