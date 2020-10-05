Почти полторы тысячи хабаровчан попробовали сдать нормативы ГТО Фото: Администрация Хабаровска

Почти полторы тысячи хабаровчан попробовали сдать нормативы ГТО. Любители спорта собрались в воскресенье, 4 октября, на Комсомольской площади. Горожане, число которых было порядка трех тысяч, участвовали в разминках с командами городских спортклубов и школ, пробовали силы в выполнении некоторых нормативов «Готов к труду и обороне» и состязались в веселых подвижных конкурсах. Все, кто проявил себя наиболее активно, ушли домой с шоколадками и сувенирами.

- К мероприятию готовились полтора месяца, - рассказали в городском управлении по физической культуре, спорту и здравоохранению. - В организации задействовали около ста спортсменов. Гимнастки открыли мероприятие ярким выступлением, разминку провели воспитанники спортшколы олимпийского резерва, показательные выступления удались кикбоксерам-юниорам.

Скандиходы провели мастер-класс по северной ходьбе, дети и молодежь участвовали в фитнес-тренировке Zumba, горожане «серебряного возраста» прогулялись с врачом по маршруту акции «Шаги здоровья».