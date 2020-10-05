В Хабаровске обманувшего 45 человек директора турфирмы отправили в колонию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске вынесли приговор коммерческому директору туристической компании. По предварительной информации, 33-летнюю фигурантку обвиняли по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере».

- В ходе судебного заседания установили, что подсудимая в период с февраля по август 2018 года путем обмана похитила деньги клиентов фирмы. Потерпевшие на эти средства планировали приобрести путевки, однако получить требуемые услуги так и не смогли, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Во время разбирательств установили 45 потерпевших, которым причинен ущерб на сумму свыше шести миллионов рублей. В качестве наказания фигурантке назначили лишение свободы на срок пять лет. Отбывать его она будет в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.