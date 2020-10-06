Хабаровской федерации хоккея присвоили имя бывшего главы Индустриального района Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровской федерации хоккея присвоили имя бывшего главы Индустриального района Сергея Ващишина. К слову, в честь него также назвали хоккейный центр, расположенный на улице Юности, 24. Его за 50 лет существования впервые реконструировали. Хабаровская федерация хоккея привела ее в порядок за три месяца на привлеченные деньги.

- Обновленный спортивный объект решили посвятить бывшему главе Индустриального района краевой столицы Сергею Андреевичу Ващишину. В лихие 90-е он, будучи хоккейным фанатом, внес огромный вклад в сохранение и развитие хоккея в городе, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В честь открытия обновленного объекта, которая прошла вчера, 5 октября, провели товарищеский матч по мини-футболу между ветеранами хоккея, молодыми спортсменами и дворовой мальчишеской командой.

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