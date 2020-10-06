Увеличением зарплат работников лесной отрасли занялись в Хабаровском крае Фото: Олег ЗОЛОТО

Увеличением зарплат работников лесной отрасли занялись в Хабаровском крае. Этот вопрос обсудили накануне участники Общественного совета с представителями власти, малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день начисленные доходы варьируются от 25 200 до 36 300 рублей в месяц (с учетом НДФЛ).

- Низкий уровень оплаты труда и социальная незащищенность делают отрасль непривлекательной для молодых специалистов. Это приводит к нехватке квалифицированных кадров. Например, требуются лесные инспекторы. Сейчас в краевых учреждениях лесного хозяйства должно быть 1429 человек, а работают всего 500, - рассказали в управлении лесами Хабаровского края.

Кроме зарплат участники совещания также обсудили проблемы лесного хозяйства региона, лесопользования, эффективного управления и финансирования лесных ресурсов. Также подвели итоги работы лесного хозяйства за девять месяцев текущего года, определили перспективы на будущее.