Хабаровчанка через суд вселилась в спорную квартиру Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хабаровчанка через суд вселилась в спорную квартиру. Попасть в помещение ей мешали ее же родственники. Исполнить решение суда помогли судебные приставы. Они проследили, чтобы заявительница беспрепятственно прошла в помещение.

- В отделении судебных приставов по Краснофлотскому району Хабаровска на исполнении находилось исполнительное производство о вселении хабаровчанки в жилое помещение. Прежде чем решение суда было исполнено, с родственниками девушки провели беседу, - рассказали в пресс- службе УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Граждан, проживающих в спорной квартире, предупредили об ответственности за неисполнение решения суда и о последствиях препятствования его исполнению. Родственники решили не добавлять неприятностей в столь щекотливой ситуации и пустили девушку в помещение. Исполнительное производство окончено по факту исполнения решения суда.