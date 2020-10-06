В ЕАО возбудили скрытое уголовное дело о хищении у предпринимателя Фото: Олег ЗОЛОТО

В ЕАО возбудили скрытое уголовное дело о хищении у предпринимателя. По предварительной информации, это дело не было учтено. Нарушение вывили во время прокурорской проверки состояния учетно-регистрационной дисциплины в Ленинском районе.

- Выяснили, что в феврале 2020 года в полицию обратился индивидуальный предприниматель. Он заявлял, что у него похитил деньги из принадлежащего ему торгового павильона неизвестный человек. Речь шла о сумме более 200 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

При наличии явных признаков преступления органом следствия в возбуждении уголовного дела незаконно отказано, доследственная проверка проведена неполно. Решение отменили в прокуратуре района. На сегодняшний день начались разбирательства по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Ваши новости могут быть в нашей ленте. Просто поделитесь своими событиями, которые увидели в своем городе. Присылайте сообщения в WhatsApp +7-909-874-40-51 или на редакционную почту red.habkp@phkp.ru.