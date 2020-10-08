На улице Свердлова в Хабаровске построят школу Фото: Администрация Хабаровска

На улице Свердлова в Хабаровске построят школу. Учебное заведение будет рассчитано на 1100 мест, поможет разгрузить школы в границах улиц Большая, Выборгская, Карла Маркса и Краснодарская. На сегодняшний день формируют земельный участок под строительство.

- Первая часть необходимой территории более 18 тысяч квадратных метров расположена в районе дома №75 по улице Свердлова, вторая - в районе дома № 29 по улице Демьяна Бедного. Эти участки собираются объединить, после того, как удастся договориться с краевой сластью, которой сейчас принадлежит второй надел, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Заняться проектированием собираются в следующем году. Предполагается, что школа будет аналогична той, которую в следующем году начнут возводить в микрорайоне «Строитель».