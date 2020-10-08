В Хабаровске в октябре откроют первую газонаполнительную станцию Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске в октябре откроют первую газонаполнительную станцию. Она будет находиться на улице Карла Маркса в районе Центрального кладбища. На сегодняшний день объект почти готов к работе.

- Подрядчик обещает реализовать проект в срок. Сейчас газовый транспорт, не только автобусы, но и грузовая техника, заправляется от передвижных станций. С вводом в эксплуатацию этой станции все проблемы с заправкой должны уйти, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

В планах местных властей аналогичные станции обустроить в границах улиц Панфиловцев и Малиновского, а также на улице Тихоокеанской. Напомним, газовая заправка - это инвестиционный проект, реализованный за собственные средства АО «Спецавтохозяйство». Строительство обошлось почти в 75 миллионов рублей.