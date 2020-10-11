В Хабаровском крае губернаторские стипендии получат студенты из числа коренных малочисленных народов Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае губернаторские стипендии получат студенты из числа коренных малочисленных народов. В этом году на денежную премию претендуют 38 очников высших и профессиональных учебных заведений. Получателей выплат выберут уже на следующей неделе. Стипендии учащимся назначат с 1 декабря 2020 года.

- Губернаторские стипендии выплачивают уже 13 лет. За это время поощрение получили около 200 отличников. Выплаты полагаются за успехи в учебе, вклад в спортивную, культурную и общественную жизнь учебных заведений, в научно-исследовательскую деятельность, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Заседание конкурсной комиссии пройдет 16 октября. Выплаты переведут на расчетные счета студентов двумя платежами: в декабре 2020 года за период учебы с 01 сентября по 31 декабря 2020 года и в июле 2021 года за период учебы с 01 января по 30 июня 2021 года.