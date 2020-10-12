В Хабаровском крае с мошенницы взыскали ущерб в полмиллиона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае с мошенницы взыскали ущерб в полмиллиона. По предварительной информации, женщина преследовала корыстную цель и похитила сберегательный сертификат. Она обналичила его, а полученные деньги присвоила и распорядилась ими по своему усмотрению.

- Суд признал женщину виновной по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Неплательщица не хотела добровольно возместить ущерб. Забирать у нее деньги пришлось в принудительном порядке, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

На имеющиеся на банковском счете деньги обратили взыскание, но полностью погасить долг ими не получилось. У 41-летней женщины на праве собственности есть недвижимость, в отношении которого вынесли постановление о запрете на регистрационные действия. Кроме того, взыскали исполнительский сбор. Деньги фигурантка заплатила, когда попыталась продать квартиру, но не смогла из-за ограничений.