В Хабаровске на ярмарке «Выходного дня» прошел тематический день Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровске на ярмарке «Выходного дня» прошел тематический день. Гости покупали лучшие образцы фермерской продукции, участвовали в культурной программе. Мероприятие состоялось на площадке рядом с ареной «Ерофей».

- Наиболее активным и добросовестным предпринимателям вручали благодарственные письма. Для гостей выступили творческие коллективы. Желающие смогли купить на ярмарке кроме овощей соленья, ягоду, мед разных сортов и многое другое, - отметили в краевом минсельхозе.

Ранее сообщалось, что в конце августа на ярмарке прошел тематический день «Медовый спас». Тогда впервые с начала работы ярмарки в 2020 году предприниматели поставили рекорд продаж, за выходные реализовали почти семь тонн продукции.

Напомним, ярмарки «Выходного дня» возобновили после вынужденного перерыва из-за пандемии в августе.