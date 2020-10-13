В Хабаровск экстренно эвакуировали маму с младенцем Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровск экстренно эвакуировали маму с младенцем. Пациентов доставили в краевую столицу из Ульчского района бортом санавиации. Спасатели выполнили рейс вчера, 12 октября, после обращения из территориального центра медицины катастроф.

- Срочная эвакуация по жизненным показателям в краевой центр потребовалась для младенца и его мамы из поселка Софийск. Из Хабаровска вертолет с медиками на борту вылетел в 15:27. На месте они взяли на борт пациентов, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В краевую столицу воздушное судно с пациентами на борту вернулось в 22:05. Мама и младенец хорошо перенесли перелет, ухудшений состояния здоровья не зафиксировали. По прибытии в город их доставили в краевой перинатальный центр. Общее полетное время составило около шести часов.