Единый бесплатный телефон ПФР заработал в Хабаровском крае и ЕАО Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Единый бесплатный телефон Пенсионного фонда России заработал в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Теперь обращаться за консультацией по возникающим вопросам можно по номеру 8-800- 600- 01-56. Звонок бесплатный для людей, проживающих на территории России. По телефону специалисты готовы дать устную консультацию или записать на прием в клиентскую службу Пенсионного фонда.

- Для тех, кто привык обращаться за консультацией к специалистам ПФР по действующим справочным телефонам территориальных органов ПФР, ничего не изменится. Все телефонные номера продолжают работать в штатном режиме, - отметили в пресс- службе отделения ПФР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Напомним, практически все услуги ПФР граждане могут получить электронно в личном кабинете на сайте ведомства или на портале Госуслуг.