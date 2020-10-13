В Биробиджане открыли уникальную и пока единственную в ЕАО модельную библиотеку Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане торжественно открыли уникальную и пока единственную в ЕАО модельную библиотеку. Она появилась на базе филиала №4 Центральной городской библиотеки в микрорайоне «Биробиджан-2».

- Библиогостиная располагается в холле. Мобильная мебель поможет трансформировать пространство для встреч в клубах по интересам. Абонемент разделили на несколько пространств. Одно из них – для детей, - рассказали в пресс-службе правительства ЕАО.

Для посетителей обустроили места для чтения и открыли фонды, площадки для мероприятий, групповых занятий и самообразования. Здесь есть мобильная мебель, компьютерная зона, где будет комфортно студентам и школьникам. Во всех помещениях библиотеки бесплатный Wi-Fi. Желающие смогут позаниматься в Школе компьютерной грамотности.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья сделали специальную удобную сантехнику, поручни, держатели и тактильные указатели. Также есть специальная кнопка вызова помощи персонала в случаях возникновения экстренной ситуации.