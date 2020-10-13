Почта России предлагает отправлять посылки по номеру мобильного телефона

.Сейчас сервисом уже пользуются в Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Благовещенске, Якутске, и к нему продолжают подключаться новые пользователи. Фото: Почта России

Клиенту необходимо один раз подтвердить функцию приема отправлений по номеру телефона через мобильное приложение Почты России. После для отправки посылок в его адрес достаточно будет указать номер мобильного телефона получателя. При оформлении такой посылки отправителю не нужно будет знать адрес или фамилию получателя.

- Почта России стала первым логистическим оператором, который предложил своим клиентам услугу по отправке посылки по номеру телефона. Эту функцию в мобильном приложении Почты России подключают клиенты во всех регионах, поэтому мы рассчитываем на рост востребованности сервиса уже к началу высокого зимнего сезона, – отметила и.о. заместителя директора по посылочному бизнесу макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Анастасия Кожеурова.

Отметим, отправка по номеру телефона возможна, если и другой пользователь тоже был зарегистрирован в мобильном приложении Почты России по номеру телефона, т.е. в системе должна содержаться информация и об отправителе, и получателе.

В начале года оценили преимущества нового сервиса жители столицы.Сейчас сервисом уже пользуются в Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Благовещенске, Якутске, и к нему продолжают подключаться новые пользователи.

Отправителю достаточно лишь ввести номер телефона адресата или выбрать его из своей телефонной книги, оформить предоплату посылки, принести ее в почтовое отделение и показать оператору штрих-код. Отправление автоматически отобразится в мобильном приложении. Получатель сможет следить за доставкой посылки.

Напомним, что функционал мобильного приложения Почты России помимо сервиса по отправке посылок по номеру телефона позволяет отследить отправление, найти ближайшее почтовое отделение, узнать актуальный график его работы, оформить предварительную запись в отделение для получения услуг, оформить и оплатить почтовое отправление, вызвать курьера, получить электронные заказные письма.