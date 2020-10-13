Проект бюджета-2021 начала рассматривать Дума Хабаровского края

Председатель комитета Кирилл Макаров отметил, что все необходимые документы и материалы к проекту закона поступили в соответствии с краевым бюджетным законодательством Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В Законодательной Думе Хабаровского края прошло внеочередное заседание постоянного комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию.

В повестке был один вопрос: о заключении о соответствии проекта закона «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и представленных одновременно с ним документов и материалов требованиям статей 3 и 4 Закона Хабаровского края от 25 июля 2007 года № 133 «О бюджетном процессе в Хабаровском крае».

Председатель комитета Кирилл Макаров отметил, что все необходимые документы и материалы к проекту закона поступили в соответствии с краевым бюджетным законодательством. Члены постоянного комитета единогласно поддержали его и предложили председателю Законодательной Думы Хабаровского края принять к рассмотрению Думой проект закона «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».