В Биробиджане из-за коронавируса закрыли на карантин пять классов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Биробиджане из-за коронавируса закрыли на карантин пять классов. На вынужденный перерыв отправили учеников класса 11А и 11Г школы №5, 10А школы №7, 8А школы №11 и 7А лицея №23. По ОРВИ на карантин закрыли 11А и 11Б в школе №7 и 9А в 16-ой школе.

- В течение двух неделю школьники будут обучаться дистанционно, - прокомментировал мэр Биробиджана Александр Головатый. – Все предпринятые меры направлены на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции в школах.

В целом заболеваемость сезонными заболеваниями не критична. Традиционно в этот период отмечают всплеск заболеваемости ОРВИ. Тем не менее, пока все образовательные учреждения Биробиджана работают в штатном режиме. Родителей убедительно просят не приводить детей на занятия в детсад или школу, если у них наблюдаются признаки простудного заболевания. Пожалуйста, следите за состоянием здоровья своих детей.