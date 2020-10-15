В Хабаровске восстановили семь воинских захоронений Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске восстановили семь воинских захоронений. Таков итог работы в 2020 году. Территории привели в порядок в рамках программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества». В краевой столице установили 22 новых мемориальных знака. Столько же имен хабаровчан, погибших за Родину, нанесли на уже существующие мемориальные сооружения. В общей сложности на эти работы потратили 1,7 миллионов рублей, из которых 1,4 миллион рублей – это федеральные деньги.

- Хабаровский край присоединился к федеральной целевой программе в 2020 году. Пока участником стал только Хабаровск. Запланированные на этот год работы провели в полном объеме, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что Хабаровск уже подал заявку на участие в программе в 2021 году. Также документы подготовили Бикинский, Ванинский, Николаевский, имени Лазо и другие районы края. Окончательный список получателей субсидии определит специально сформированная рабочая группа при министерстве.