У хабаровчанки из закрытой квартиры пропал телевизор Фото: Олег ЗОЛОТО

У хабаровчанки из закрытой квартиры пропал телевизор. Позже полицейские выяснили, что к краже причастен знакомый потерпевшей. Пока женщины не было дома, он проник в помещение, вынес технику и прихватил часы. Суммарный ущерб потерпевшая оценила в 30 тысяч рублей.

- Работавший на месте происшествия эксперт-криминалист сделал вывод, что замок на входной двери и окна следов взлома не имеют. Позже потерпевшая рассказала, что незадолго до командировки у нее пропал комплект ключей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские провели расследование и выяснили, что приятель заявительницы за несколько дней до кражи приходил к ней в гости. Он дождался, когда хозяйка жилья уедет по делам, проник в квартиру и сделал свое «черное» дело. На момент задержания при нем нашли только часы, а телевизор мужчина успел сдать в комиссионный магазин. Теперь перед судом ему придется отвечать по уголовной статье «Кража».