В Хабаровском крае главу сельского поселения подозревают в мошенничестве Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровском крае главу сельского поселения подозревают в мошенничестве. По предварительной информации, в поле зрения правоохранителей попал чиновник из села Хурба. В отношении него уже возбудили и расследуют уголовное дело.

- По версии следствия, с марта 2019 года по апрель 2020 года подозреваемый заключил фиктивные договоры. Он намеревался похитить бюджетные деньги за счет работ по водоотведению грунтовых вод, очистке снега и наледи на дорогах общего пользования. Работы в действительности никто не проводил, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Предпринимателю, с которым заключали договоры, перечислили свыше 500 тысяч рублей, которые в дальнейшем по договоренности были переданы главе села Хурба. Подозреваемый распорядился ими по своему усмотрению. Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.