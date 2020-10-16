В Хабаровском крае начали досрочно оформлять в собственность «дальневосточные гектары» ФОТО: Потоцкий Александр

В Хабаровском крае начали досрочно оформлять в собственность «дальневосточные гектары», то есть до истечения пятилетнего срока. Это стало возможным после внесения изменений в закон о гектаре. На сегодняшний день в регионе зарегистрировали 10 наделов. Из них девять в Бикинском и один в Вяземском районах.

- Чтобы стать собственником гектара, надо соблюсти несколько условий. Один из критериев - это наличие капитальной постройки, для жилого дома определена минимальная общая площадь в 24 квадратных метра. Объект обязательно должен быть завершенным, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Также необходимо будет подтвердить затраты в размере от 30 тысяч рублей, которые гражданин понес в связи с деятельностью на гектаре. Речь идет о покупке строительных материалов или проведении мелиоративных работ. Для оформления надела в собственность также можно подтвердить доход от продажи товаров, услуг или работ, выполненных на земельном участке. Размер дохода - не менее 30 тысяч рублей.