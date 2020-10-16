Михаил Дегтярев встретился с руководителями организаций КМНС Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев встретился с руководителями организаций КМНС. Познакомиться и поговорить о делах насущных пришли вице-президент региональной ассоциации КМНС Иван Бельды, президент краевой молодежной общественной организации КМНС «Феникс Амура» Тамара Актанко, президент краевой спортивной федерации северного многоборья Ольга Киле, президент краевого объединения по защите культуры, прав и свобод коренных малочисленных народов Приамурья Леонид Сунгоркин, председатель недавно созданного союза общин КМНС края, осуществляющих традиционное рыболовство, Галина Волкова и член координационного совета региональной ассоциации КМНС из Амурского района Полина Ходжер.

- Сначала участники встречи рассказали о своих организациях и их роли в сохранении самобытности коренных этносов, живущих на территории края. Потом озвучили один из самых актуальных вопросов - распределение квот на рыбную ловлю, в частности распределение квот между общинами, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

По итогам встречи Михаил Дегтярев поручил провести ревизию соцобязательств власти перед КМНС, отдельно рассмотрят выделение дополнительных средств из региональной казны в рамках краевой программы поддержки КМНС.