В хабаровской мэрии назначили нового начальника Фото: Администрация Хабаровска

В хабаровской мэрии назначили нового начальника. Руслан Горлов будет возглавлять управление инвестиционного развития. Об этом стало известно на этой неделе, 13 октября. Информацию подтвердили в пресс- службе городской администрации.

Для справки: Руслан Сергеевич Горлов родился в 1978 году. В 2000 году окончил Хабаровский государственный технический университет, а в 2014 году прошел профессиональную переподготовку в ТОГУ по программе государственного и муниципального управления. В хабаровской мэрии работает с 2003 года. Имеет опыт руководящей работы более 12 лет.

Ранее сообщалось о назначении на должность заместителя мэра председателя комитета администрации города по управлению Железнодорожным районом Романа Брюханова. В органах Федеральной службы безопасности он отслужил больше 20 лет.