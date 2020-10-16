Районам Хабаровского края выделили больше 330 миллионов рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Районам Хабаровского края выделили больше 330 миллионов рублей. Деньги направят на формирование комфортной городской среды в следующем году. Распоряжение о выделении денег подписал Михаил Дегтярев, врио губернатора региона. Большую часть из них – 325 миллиона рублей, поступят из федерального бюджета по нацпроекту «Жилье и городская среда».

- Субсидии получат территории, где по итогам рейтингового голосования сформировали перечень объектов для проведения работ. В следующем году предстоит обустроить 102 общественные территории. На деньги претендуют 53 поселения, - рассказали в краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

На общественные пространства Хабаровска планируют потратить 67 миллионов рублей. В краевом центре отремонтируют скверы на Уссурийском бульваре, на улице Ленинградской, на пересечении Ленинградской и Синельникова, на улице Тихоокеанская и в парке «Северный». Комсомольску-на-Амуре достанется почти 56 миллионов рублей, Амурску - 33,6 миллионов рублей, Советской Гавани - 22,4 миллиона рублей, Бикину, Вяземскому и Николаевску-на-Амуре – почти по 15 миллионов рублей. Остальным поселениям направят от 1,5 до 4,5 миллионов рублей.