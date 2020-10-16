Хабаровчанка почти довела продавца туфель до суда Фото: Мария ЛЕНЦ

Хабаровчанка почти довела продавца туфель до суда. По предварительной информации, женщина приобрела обувь, пришла домой и при повторной примерке обнаружила, что по размеру туфли не подходят, хотя во время примерки в торговом зале ей так не казалось. Женщина попыталась обменять товар на аналогичный, но туфель другого размера не было в наличии.

- Тогда покупательница воспользовалась правом вернуть продавцу товар надлежащего качества в течение 14 дней. Продавец товар принял, а деньги возвращать не спешил. Хабаровчанка обратилась за помощью к специалистам, - рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Информацию проверили, факт нарушения законодательства подтвердился. Предпринимателю направили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. После этого торговец деньги вернул. Также продавца уведомили о порядке предъявления ему имущественных требований и компенсации морального вреда через суд.