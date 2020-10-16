Дорога на улице Шелеста в Хабаровске готова на 88 процентов Фото: Администрация Хабаровска

Дорога на улице Шелеста в Хабаровске готова на 88 процентов. Дорожники приступают к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Нижний слой дорожной одежды выполнили на всем протяжении трассы за исключением участка перед самым выездом на Воронежскую.

- Во время укладки верхнего слоя покрытия и при нанесении разметки перекрывать улицу полностью не будут. Размечать трассу планируют в ночное время, так как днем на улице Шелеста очень оживленный автотрафик, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что на объекте закончили обустройство ливневой канализации, на 99 процентов закончили обустройство тротуаров. Также запустили освещение по одной из сторон улицы. Кроме прочего обустроили и остановочные карманы. Сдать дорогу в эксплуатацию планируют 30 октября.