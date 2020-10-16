Комсомольчанин оформил брату кредит против его воли Фото: Олег ЗОЛОТО

Комсомольчанин оформил брату кредит против его воли. О займе потерпевший узнал после звонка из банка и тут же обратился в полицию. Родственник ни много ни мало под чужим именем прибрал к рукам 495 тысяч рублей.

- По заявлению горожанина провели проверку и выяснили, что к противоправному деянию причастен 38-летний брат потерпевшего. Ранее мужчина был судим за имущественные виды преступлений, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сам фигурант рассказал, что указал на официальном сайте кредитной организации паспортные данные своего родственника. На основании представленных данных банк перечислил на расчетный счет подозреваемого деньги. Мужчина не собирался платить по кредиту, деньги использовал по личному усмотрению. Расследование уголовного дела по статье «Мошенничество в сфере кредитования» продолжается. Максимально возможное наказание - это лишение свободы сроком до двух лет.