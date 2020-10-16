Михаил Дегтярев занялся развитием жилищного строительства в Хабаровском крае ФОТО: Александр Янышев

Михаил Дегтярев занялся развитием жилищного строительства в Хабаровском крае. Он подписал распоряжение о создании отдельной рабочей группы, которая займется адресной проработкой и сопровождением действующих и перспективных жилищных проектов. Среди участников группы руководители отраслевых блоков правительства края, представители муниципальных властей, крупные строительные организации.

- Акцент сделают на комплексную жилищную застройку при помощи государственной поддержки. Участники рабочей группы выстроят диалог с участниками строительного сектора, наладят оперативную работу по решению текущих задач и проблемных вопросов, которые будут возникать в процессе стройки, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Накануне врио губернатора провел совещание по развитию жилищного строительства в регионе. Перед крупными застройщиками Михаил Дегтярев поставил задачу - кратно увеличить темпы жилищного строительства. В регионе поставили задачу до 2024 года ежегодно вводить в строй не менее 352 тысяч квадратных метров, а к 2030 году - 411 тысяч квадратных метров.