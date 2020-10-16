Михаил Дегтярев в Хабаровске посетил первый в России детский турнир по керлингу Фото: Вячеслав РЕУТОВ

В Хабаровске прошел первый в России детский турнир по керлингу. Это событие не смог пропустить и врио губернатора края Михаил Дегтярев. Вместе с ним спортсменов поздравил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. Они вместе были на турнире в качестве болельщиков на финальной игре и приняли участие в церемонии награждения.

- Этот олимпийский вид спорта новый для Хабаровского края. Развивать его в регионе начали недавно. В этом сезоне появилась первая специализированная дорожка для керлинга, которая расположилась на запасной ледовой площадке «Платинум Арены», - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В этот раз в соревнованиях победили команды Красноярского края и Новосибирской области. В рамках трехдневного турнира прошла серия обучающих семинаров для тренеров и судей, мастер-классы от чемпионок Европы по керлингу.

Отметим, что в планах властей построить в Хабаровске керлинг-центр. В крае есть предприниматели, которые проявили интерес к этому виду спорта и готовы включиться в его развитие в нашем регионе.