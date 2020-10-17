Обстановка в Хабаровском крае 17 октября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон

Теплым и ветреным будет грядущий день на большей части территории региона Фото: Евгения МОЛОТОВА

Вот уже половина осени позади. На этой неделе хабаровчане успели даже порадоваться первому снегу. Однако, сегодня 17 октября 2020 года синоптики осадков не прогнозируют. Однако, царствующий на территории региона фронт принес с собой сильный, порывистый юго-западный ветер. Впрочем, обо всем по-порядку.

В г. Хабаровске 17 октября 2020 года без осадков, температура ночью от 0ºС до +2ºС, днем от +10ºС до +12ºС, ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы 15-17 м/с.

В южных районах также преимущественно без осадков, ночью столбик термометра покажет от -3ºС до +2ºС, днем от +8ºС до +13ºС, ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы 15-18 м/с.

В центральных районах – преимущественно без осадков. Только на территории Верхнебуреинского района – местами возможны дождь и мокрый снег, температура ночью от -12ºС до +3ºС, днем от +1ºС до +13ºС, ветер юго-западный 6-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Наконец в северных районах – преимущественно без осадков, небольшие осадки в виде мокрого снега возможны в Аяно-Майском районе, температура ночью от -8ºС до 0ºС, днем от -2ºС до +10ºС, ветер западный, юго-западный 6-14 м/с, местами на побережье порывы 15-17 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 6 до 24 мкр/ч, т.е. находится в пределах естественных фоновых значений.

Также ГУ МЧС России по Хабаровскому краю предупреждает о рисках инфекционных заболеваний. С вероятностью 0,5 сохраняется риск увеличения количества заболевших коронавирусной инфекции на всей территории края. С вероятностью 0,3 сохраняется вероятность заболевания острыми кишечными заболеваниями в дошкольных и специализированных (домах-интернатах, больницах, дома-ветеранов) учреждениях с массовым проживанием людей, в связи с нарушением санитарно-гигиенических требований. Причины – нарушение санитарно-гигиенических норм и технологии приготовления и хранения продуктов питания, употребление некачественной питьевой воды.