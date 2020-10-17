Михаил Дегтярев закрыл на карантин из-за АЧС два населенных пункта в Бикинском районе Хабаровского края

В двух хозяйствах изъято поголовье свиней, которое подлежит уничтожению Фото: Правительство Хабаровского края

Новые случаи заражения африканской чумой свиней зафиксировали специалисты ветеринарного контроля в Бикинском районе Хабаровского края. Вспышки произошли среди поголовья животных в городе Бикин и селе Лесопильное, в южной части региона. Решением врио губернатора края Михаила Дегтярева в этих населенных пунктах введен режим карантина, это позволит специалистам ветеринарной службы приступить к мероприятиям по устранению последствий вспышки и подавлению очага заболеваемости.

-Уже определены границы угрожаемых зон, - отмечают в управлении ветеринарии Хабаровского края. - В двух хозяйствах изъято поголовье свиней, которое подлежит уничтожению. В эпизоотических очагах будет проведена трёхэтапная дезинфекция помещений и прилегающей территории. После контрольных тестов будет приниматься решение о частичном снятии карантина.

На территории региона продолжается работа с фермерами и владельцами подворий, которые лишились своих животных из-за ликвидационных мероприятий. С соответствующими заявлениями обратился 141 человек. Выплаты произведены 82 заявителям.

Подробнее об организации выплат можно узнать на сайте краевого управления ветеринарии. Кроме того, в регионе организована работа «горячей линии». Получить ответы на интересующие вопросы по теме АЧС в рабочие дни можно с 9-00 до 18-00 по телефону: 8 (4212) 31-19-80. Для круглосуточных звонков, а также обращений в выходные дни работает.