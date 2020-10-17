Пять с половиной лет в колонии за торговлю наркотиками по интернету проведет хабаровчанин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне Индустриальный районный суд Хабаровска вынес приговор местному жителю, признав его виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет. Обвинение поддержала прокуратура Индустриального района краевой столицы.

По версии следствия, обвиняемый зарегистрировался на Интернет площадке «Hydra» («Гидра»), где вступил в преступный сговор с неустановленным лицом. Молодой человек получал от него посылки с запрещенными веществами и по указанию оператора «Гидры» разместил две «закладки» с наркотическими средствами на территории г. Хабаровска, передав информацию об их местонахождении. Часть запрещенных препаратов он хранил на арендованной квартире, где они и были изъяты.

Сам фигурант также являлся потребителем наркотиков. В ходе следствия он дал признательные показания, но в суде от них отказался. Несмотря на это, суд счел версию обвинения доказанной и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.