В Хабаровском крае за девять месяцев в ЗАГСах по разным поводом побывали более тысячи иностранцев

В Хабаровском крае за десять месяцев в ЗАГСах по разным поводом побывали более тысячи иностранцев Фото: Правительство Хабаровского края

Любопытными цифрами порадовал краевой комитет по делам ЗАГС и архивов Хабаровского края. Более тысячи различных актов гражданского состояния с представителями иностранных государств зарегистрировано на территории нашего региона с начала этого года.

География прибывших обширна, кроме уже традиционных представителей братских республик из Азербайджана, Армении, Беларуси, Украины, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Молдовы и Эстонии, отметились и представители далекого зарубежья. Сенегал, Индия, Вьетнам, Турция, Италия, США, Сирия, Корея, Израиль…

По словам председателя комитета Ольги Завьяловой в общей сложности за последние два года в крае в органы ЗАГС обращались представители 51 страны мира.

- Впервые в актах отмечены представители Гондураса, Мексики, Кубы, Сербии и государства Тринидад и Табаго, - рассказала она. - В этом году в регионе было заключено 127 брачных союзов с иностранцами. И вопреки расхожему мнению о концентрации таких браков исключительно в краевой столице, лидерские позиции занимают Хабаровский район, Комсомольск-на-Амуре и район им. Лазо. В подавляющем большинстве иностранцами являются женихи.

По словам Ольги Завьяловой, значительная часть иностранцев владеет русским языком так что церемонии проходят без переводчика. За 9 месяцев 2020 года органы ЗАГС края зафиксировали рождение детей, где в 303 случаях иностранными гражданами являются их мамы, в 253 – отцы.