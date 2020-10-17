В Хабаровске на несанкционированной акции в поддержку Сергея Фургала вновь насчитали 500 человек Фото: Борис КОКУРИН

Очередной митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала прошел в субботу 17 октября 2020 года. По подсчетам городской мэрии в нем приняли участие около пятисот активистов. Это количество остается постоянным уже в течение третьей недели подряд. Правоохранительными органами проводится комплекс мер по обеспечению безопасности граждан и поддержанию общественного порядка.

- Сотрудниками управления внутренних дел проводится работа по сбору и анализу информации с комплексов фото и видеофиксации, - отмечают в пресс-службе муниципалитета Хабаровска. – По всем фактам нарушений будут вынесены процессуальные решения.

По результатам пресечения прошлой несанкционированной акции бойцами ОМОН и Росгвардии было задержано порядка 25 человек. Меру наказания для них уже определили в суде.

Напомним, что накануне врио губернатора Михаил Дегтярев подписал постановление об ужесточении мер защиты от коронавируса. Так с 16 октября работодателям рекомендовано перевести беременных женщин, лиц старше 65 лети и людей с хроническими заболеваниями на дистанционный режим. Массовые мероприятия в помещениях отменяются, а в мероприятиях на улице могут принимать участие не более 50 человек. Также вновь вернулась шахматная посадка в театры и кинотеатры.