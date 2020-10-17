Комсомольский театр «Неформат» будет представлять Хабаровский край во всеросийском театральном фестивале

Труппа театра "Неформат" Фото: Предоставлено

Третий всероссийский Фестиваль театрального искусства «Территория жеста», который состоится в Москве со 2 по 6 ноября. Участие в нем примут 180 человек из 27 субъектов страны в том числе и Хабаровский край, который уже второй год будет представлять комсомольский театр «Неформат». В этот раз театр «Неформат» привезёт в Москву спектакль по мотивам произведений Шукшина, Асадова и Слаповского. Лирическая комедия под названием «Весна. Любовь» покажет великое светлое чувство любви со всех сторон.

По сравнению с предыдущими годами программа III Фестиваля театрального искусства «Территория жеста» претерпела некоторые изменения. Зрители ознакомятся не только с классическими театральными постановками по мотивам произведений Марты Райцес, Владимира Гуркина, Василия Шукшина, Александра Пушкина и Джека Лондона, но и увидят представления оригинального жанра: номера иллюзионистов, клоунов, мимов – а также оценят танцевальную программу мероприятия.