Обстановка в Хабаровском крае 18 октября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон

В такую погоду хорошо гулять по парку, где много опавшей листвы Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

По информации Дальневосточного УГМС 18 октября будет спокойным днем: сильных ветров с осадками не ожидается. В Хабаровске и центральных районах края днем до +5, к ночи температура опустится до нуля. Ветер 5-10 м/с, различных направлений.

На севере Хабаровского края по ночам устойчивый минус – до -2. Днем от +1 до +8, небольшие осадки, ветра слабые и умеренные, порывами до 13 м/с.

Южные районы края еще греются в лучах осеннего солнца. Днем температура поднимется до +6…+9, ночью 0…-1. Осадков на юге края не ожидается.

Уровень радиации на территории края держится в пределах естественных фоновых значений.

В крае еще не закончился пожароопасный период, с уходом большой воды стали гореть леса. Поэтому собираясь на природу, помните, что разводить открытый огонь в лесу запрещено.

Если погода нас балует, то обстановка с заболеваемостью сложная. Число случаев ОРВИ несколько снижается, однако растет заболеваемость коронавирусом. В последние дни в Хабаровском крае прирост идет на 110-115 человек в сутки, участились летальные исходы. Санитарные врачи напоминают, что соблюдение социальной дистанции - наиболее эффективная мера противодействия распространению коронавируса, да и в принципе любого респираторно-вирусного заболевания.