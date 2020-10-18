В Комсомольске-на-Амуре в инфекционном госпитале скоро закончатся свободные койки

Людям нужно серьезнее отнестись к рекомендациям врачей - поберечь себя и близких от заразы. Фото: сайт Стопкоронавирус

В Комсомольске-на-Амуре администрация будет разворачивать дополнительные койки для больных коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе мэрии, последние две недели пошел серьезный всплеск заболеваемости. Осложнена обстановка по ОРВИ и пневмонией. Больных пневмонией по сравнению с аналогичным периодом 2019 года больше в два с половиной раза.

Число свободных коек в инфекционном госпитале, который развернут на базе городской больницы №2, сокращается стремительно. Выписывают двух человек – поступают трое. Из 400 коек уже заняты 348, а это значит, что в ближайшие дни мест просто не останется.

Сейчас решается вопрос о разворачивании дополнительных койко-мест для коронавирусных больных. Кроме того власти города на следующей неделе планируют увеличить количество анализов на коронавирус и довести их до трехсот в день. Это позволит быстрее выявлять не только заболевших, но и выздоровевших, чтобы выписать их и освободить койку.

В общественных местах патрули УВД города и Нацгвардии будут проверять соблюдение масочного режима гражданами.

В школах Комсомольска на карантин по коронавирусу закрыты 13 классов и семь групп в детсадах. У 22 учителей подтвержден коронавирус. Ожидается, что на осенних каникулах, которые начинаются 26 октября, заболеваемость пойдет на спад.