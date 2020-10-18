В Хабаровском крае заканчивается навигация для маломерных судов

Для небольших судов ледяная шуга может быть опасна Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Реки и водоемы Хабаровского края скоро начнут покрываться льдом. Поэтому уже со следующей недели будет закрыта навигация в северных районах. С 20 октября в Аяно-Майском районе запретят движение лодок и катеров на водных объектах, сообщили в пресс-службе МЧС по Хабаровскому краю. О закрытии навигации в остальных районах сообщат позднее.

Спасатели напоминают, что в каждом районе решение о прекращении навигации принимают местные администрации, исходя из конкретных климатических условий. Соответствующие распоряжения публикуются на официальных сайтах районных властей, владельцам маломерныых судов необходимо внимательно следить за такими сообщениями.

До тех пор пока навигация в вашем районе не закрыта, нужно помнить и соблюдать меры безопасности на воде. О выходе на воду необходимо сообщать в органы ГИМС, также нужно указать маршрут, предполагаемое время отбытия-прибытия, способ связи с экипажем судна. Планировать рейсы нужно так, чтобы двигаться только в светлое время суток. Если дорога занимает больше светового дня, необходимо учесть места остановок на ночь.